中央流行疫情指揮中心宣布自5月16日起建議3類對象可接種第四劑疫苗，分別為65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者，北市衛生局媒合19家醫院，包含台北長庚、台安、博仁、三總松山、北醫、中心綜合醫院、台大、郵政、仁濟、萬芳、康寧、北榮、三總北投、聯醫松德、仁愛、林森、中興、陽明、忠孝等，15日(日)起民眾可逕行至醫院預約管道掛號，於5月16日至21日接種。

衛生局指出，台北市疫苗接種登記系統將於5月17至18日上午9時至下午5時開放預約，對象為6至17歲兒童與青少年第1、2劑，18歲以上第1、2劑或追加劑及65歲以上長者第1、2劑、追加劑或第2次追加劑，19日發送簡訊通知，23日至29日提供接種服務。

北市副市長蔡炳坤表示，面對疫情持續擴大，全台單日確診人數已經超過6萬人，提醒65歲以上符合第4劑疫苗的長者，適時接種疫苗增加保護力。