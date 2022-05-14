中央流行疫情指揮中心今（14日）表示，發言人莊人祥的同住家人昨PCR檢驗為陽性，莊人祥今快篩陰性，目前健康狀況良好，正在居家隔離。而發言人的職務將由醫療應變組副組長羅一鈞暫時代理至5月20日。

目前關於密切接觸者的規定是，同住家人與同寢室的室友，而莊仁祥的同住家人確診，他應是需要居隔3＋4。與確診者最後接觸日為第0天，今天為居隔的第1天，第3天快篩陰性即可進入自主防疫4天，而自主防疫期間可以外出，但不可去人多的聚會場所，也不能到餐廳用餐。