貿聯-KY(3665)公布第1季財報，單季稅後盈餘為5.58億元，年增80.51%，每股盈餘為3.74元；貿聯-KY總經理鄧劍華表示，今年營運可望依循往年逐季成長。

貿聯-KY於第1季完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，以INBG為名成為貿聯-KY事業體成員，在合併效益顯現下，貿聯-KY第1季合併營收為116.67億元，年成長90.2%，創下單季歷史新高，營業毛利為28.48億元，年增1.09倍，由於 INBG的銷售組合較為有利，單季合併毛利率為24.42%，年增2.22個百分點，營業淨利為9.05億元，年增1.25倍，稅後盈餘為5.58億元，年增80.51%，每股盈餘為3.74元。

貿聯-KY表示，INBG作為互連解決方案在工業領域的市場和技術領先者將帶來與貿聯互補的作用，跨部門的合作工作已展開，長期動能穩定成長(半導體設備、能源及儲能、數據中心、電動車及充電)，在2022年第1季已佔約35%。

就各應用來看，在工業應用方面，半導體設備客戶的訂單需求持續強勁，新加坡和馬來西亞廠區的出貨量保持正常；在資訊數據部分，公司持續看好數據中心將是資訊產品中的增長動力，伴隨全球雲基礎設施服務支出的上升。

在車用方面，貿聯-KY逐步提升北美廠區的生產量能以配合主要客戶的訂單成長需求；在電器部分，主要客戶均同意於2022年第一季度提價，與其他客戶的合同價格討論仍在持續進行。

貿聯-KY 4月合併營收為43.09億元，年增86%，累計前4月合併營收為159.55億元，年增88.79%。

貿聯-KY表示，全球的團隊持續採取行動以緩解供應鏈問題，貿聯在產品和生產基地採取的多元化策略亦使公司在複雜的宏觀環境中能更好地面對挑戰。