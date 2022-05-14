央行總裁楊金龍近日拋出打炒房震撼彈，他認為選擇性信用管制仍有精進調整的空間，可能方向包含縮短長年期房貸年期、限制特定地區自然人第二戶房貸成數，甚至不排除降低全台房市熱區貸款成數。對此，民進黨立委邱志偉表示，央行明顯犯下「兩錯」：錯誤政策方向、錯殺無辜買房族，從「打炒房」變成「打房」，從鼓勵年輕人「買房」到迫使年輕人「租房」，呼籲央行務必考量周全、審慎為之。

今年3月央行理事會召開前，邱志偉就呼籲央行對於特定區域的「第二戶限貸令」，務必謹慎為之，若貿然實施，不僅將打擊到有自住需求的換屋族群，更可能降低有「南漂」意願的年輕人，打歪區域均衡發展。

邱志偉指出，政府先前幾波打炒房措施，效果非常明顯，房市熱度已明顯降溫，且推升房價上漲的因素很多，缺工缺料、經濟表現佳、投資力道強等，都會帶動房價走高，尤其漲幅高也受基期影響，如何公平定義「房市熱區」不僅為一大難題，更會引來諸多民怨。

邱志偉舉例，近年房市市況以中南部較熱絡，高雄房價漲幅達雙位數的地區多因台積電入駐及橋科發展所帶動，不能說房價上漲、房價漲幅攀高就是炒房的結果。

針對央行可能祭出第五波不動產信用管制，邱志偉分析三項央行可能動用的政策工具，首先，限縮30年以上長年期房貸年限從未實施過，政策設計、相關配套及實施效果都無前例可參照，除了政策實施成本高，後續成效都還是未知數。

另外，需要貸款長年期房貸的族群多為年輕購屋族群，因剛出社會初期收入有限，又因未來規劃而有定月儲蓄規劃，若進一步限縮貸款年期，不僅年輕人增加每月負擔，更會打破年輕首購族的購屋夢，甚至影響其成家、生子的意願。

邱志偉更提到，特定區域的「第二戶限貸令」，甚至擴及全台的「房市熱區貸款成數」，雖然先前曾於台北市及新北市10個特定地區，給予第二戶以上房貸成數最高7成的限制，後續更擴大至新北市4區及桃園縣4區，給予最高成數6成的限制，限貸令會直接衝擊有剛性需求的換屋族，在資金緊縮的大環境下，要背負「升息加限貸」的雙重負擔，會讓買房變成奢望。

邱志偉呼籲楊金龍，不動產信用管制是一道雙面刃，可能打趴部分投機客，但卻打傷了一籃子的自住客，央行應審慎權衡利弊、體恤民心，切勿一竿子打翻一船人，讓沒有炒房的人也變成冤大頭。