根據《華爾街日報》報導，多年來，作為大陸政壇二把手的大陸國務院總理李克強一直被大陸國家主席習近平邊緣化。如今面對疫情等因素下，李克強正憑藉自身影響力重新活躍起來，成為大陸政府高層近10年未見的一股潛在制衡力量。

據大陸政府官員和接近決策層的顧問指出，在大陸陷入近年來最嚴重的經濟困境之際，李克強正在發揮作用，力促習近平回調一些引導大陸遠離西式資本主義並部分導致大陸經濟放緩的措施。

這些消息人士指出，在李克強的影響下，大陸政府最近放鬆了對民營科技公司的監管整頓，也放寬包含對房地產開發商和購房者的貸款限制，並在習近平的「動態清零」抗疫方針讓大陸很多地區處於封控狀態之際，採取行動幫助一些製造企業復產復工。

上述接近決策層的人士說，66歲的李克強還正嘗試在物色自己的接班人選上發揮影響力。由於目前李克強還有不到1年即將卸任國務院總理一職。這些人士說，隨著習近平鞏固權力、為至少再執政5年鋪路，李克強的目標是找一位可以再起到制衡作用的總理。