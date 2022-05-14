芬蘭領袖宣布將「刻不容緩」尋求加入北約組織（NATO）後，瑞典外交部長林德（Ann Linde）13日表示，瑞典入約有助維持國家穩定，並有利波羅的海周邊國家。加入北約需要30個成員國全體同意，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同日表態反對，更稱芬蘭及瑞典是「許多恐怖組織的聚集地」。對此，美國白宮發言人莎琪表示，兩國入約的計畫已獲「北約成員國廣泛支持」；美國國防部發言人柯比也說，美方將致力「深入了解」土方立場。

林德13日向國會提交安全報告，並在記者會上說：「瑞典加入北約將拉高軍事衝突門檻，進而在北歐發揮預防衝突的作用。」該報告指出，若瑞典成為北歐或波羅的海周邊唯一沒有入約的國家，將更容易受到攻擊。報告也提到，一旦瑞典申請入約，可能引來莫斯科報復。

外界普遍認為，瑞典最快可能可能在16日向北約遞交申請，但除了須獲得瑞典議會批准，還須得到北約30個成員國的全體同意。對此，艾爾段13日表示強烈反對。

艾爾段告訴土耳其《自由日報》：「我們正在密切關注芬蘭及瑞典的事態發展，但我們並不抱持正面心態。」他指出，土耳其前任政府在接受希臘入約就是一個「錯誤」。「你也知道希臘有北約撐腰後對土耳其的態度，」他強調，「我們不願在這方面二度犯錯」。他更批評：「不幸的是，斯堪的那維亞國家幾乎像是恐怖組織的招待所。」

土耳其長久以來指控北歐國家窩藏庫德族極端團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG），以及被土耳其通緝的土耳其伊斯蘭傳教士葛蘭（Fethullah Gulen），。

彭博（Bloomberg）報導，林德與芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）對此感到意外。林德土方事前完全沒有預兆，哈維斯托則敦促保持耐心，「這不是一天就會發生的事」，他表示將與土方進行溝通。

「土耳其是重要的北約盟國，這點並未改變。」柯比說：「他們一直設法幫忙促進俄烏對話，也提供援助給烏克蘭。」他強調，土耳其在北約的地位「沒有改變」。

土耳其與俄烏兩國都交好，自戰爭以來謹慎維持平衡的外交政策，雖向烏克蘭提供無人機，但拒絕加入西方盟友對俄羅斯的制裁。