蔡英文昨（13）日召開防疫諮詢會議，副總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌等人都與會，會中並指示3大防疫原則，包含持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資。媒體人黃揚明昨對此在政論節目中直言，「誰都想得到」。

蔡英文在會中指示3大防疫原則：結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護；持續簡化確診民眾看診流程與時程，提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌；依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，持續規畫多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，穩定提供民眾防疫物資。

黃揚明昨在中天節目《盧秀芳辣晚報》中說，總統第一次開擴大防疫會議是在4/6，開完會總統因為家人確診居家隔離，如果今天講的三指示，可以在4/6就想到，現在也許就不同。

黃揚明表示，現在才說北北基桃大型篩檢站要開，但就是因為當初快篩準備不夠，才會出現人民才要去急診排隊等等狀況。他進一步提到，「且這三指示誰都想得到」。