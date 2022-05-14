黑色星期五血洗魔咒終於退散！全球金融市場歷經一周劇烈震盪後，傳出上海解封有望，將擴大復工復產，消息一出，周五（13日）美國科技股絕地大反攻，費半指數更飆漲5%，其中，台積電兩大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）狂噴9%，推升台積電ADR上漲3.73%，而聯電ADR勁揚逾5%更勝一籌。

美國勞工統計局周三公布美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，高於市場預期的8.1%，顯示持續飆升的通膨率已將美國消費者推向崩潰邊緣，並威脅到經濟成長。周四公布美國4月生產者物價指數（PPI）年增11％也是超出預期。

CPI與PPI兩大數據曝光後，可預期聯準會仍將維持加速緊縮的政策方向不變。

聯準會（Fed）主席鮑爾12日強調，未來兩次（6、7月）決策會議可能還會各升息2碼，直到確認通膨率已經放緩，他雖表明未積極考慮一次升3碼，但也不排除這個可能性，升息幅度取決於未來通膨情勢。

大陸清零政策嚴重衝擊供應鏈和當地經濟。上海長達一個半月的封城後，首度釋出解封時間表。上海副市長吳清13日表示，預計本月中旬能實現「社會面清零」，正在制定恢復正常生產生活秩序的方案，進一步擴大復工復產，並預告上海市解封不遠。

周五美股四大指數全面收紅。道瓊指數上漲 466點（或 1.47%），收在32196點；

那斯達克指數大漲 434 點（或 3.82%），收在11805點；標普 500 指數上漲 93點（或 2.39%），收 4,023點；費城半導體指數狂漲 143點（或 5.06%），收在2970點。

儘管美股周五收高，但三大指數本周仍挫跌2%以上。道瓊本周累計下跌2.14%，連續七周收黑，創 1980 年底以來最長跌勢。那指單周跌2.8%，標普500周跌2.41%，均是連續第六周下跌。

科技五大巨頭大反彈。亞馬遜大漲5.73%最猛；蘋果和Meta （原臉書）分別3.19%、3.86%；Alphabet（google母公司）上漲 2.84%；微軟漲 2.26%。

費半指數終於大雪恥。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）驚人強彈9.47%、9.26%；應用材料上漲 4.78%；美光大漲 6.22%；高通漲 2.4%；英特爾漲 1.77%。而台股ADR全面收紅，台積電 ADR上漲 3.73%；聯電 ADR狂漲 5.15%。

對於美股周五大漲，分析師看法兩極。Wealthspire Advisors 高級副總裁 Oliver Pursche表示，周五反彈根本是「死貓跳」，若再出現一、兩周持續下殺，也沒什麼好驚訝，不過確實有些優質公司被過度拋售出現破底翻。

瑞銀資產管理投資長 Mark Haefele則認為，市場很多投機泡沫已經破滅，投資人別急著出場，未來12 個月內有望避免經濟衰退，但投資人仍應抱持審慎態度，面對市場巨幅波動。