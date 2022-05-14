生殖器感染也很要命！一名70歲糖尿病長照機構患者因意識改變而被送醫，檢查後發現，他的陰囊顏色異常，不僅患部皮膚紅腫，且靠近會陰部的地方都變成黑色，壓起來還有氣體「啵啵」的感覺，研判是「佛尼爾氏壞疽」（Fournier’s gangrene），致死率更是高達4成，所幸經過手術與清創後，病患住院兩周後終於脫離險境。

臉書粉專「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」提到，「佛尼爾氏壞疽」（Fournier’s gangrene）是一種嚴重的生殖泌尿道感染，根據臨床經驗與論文研究統計，好發族群為糖尿病、老年或免疫功能低下者，例如HIV、惡性腫瘤等，而壞死過程通常源於肛門直腸、泌尿生殖道或生殖器皮膚感染，皮下遭細菌快速滋生，導致軟組織和筋膜壞死。

醫師進一步解釋，病患的病徵為患部皮膚紅腫，惡化時皮膚顏色由灰藍色變黑色，嚴重還可能有腐臭味，感染狀況甚至會延伸到腹部皮膚，最恐怖的是，佛尼爾氏壞疽的病程發展非常迅速，嚴重還可能造成全身敗血症，引起多重器官衰竭而危及生命，因此若發現陰囊或會陰部顏色異常時，應要立即就醫，快速診斷和有效治療是病人存活率的關鍵因素。

醫師也提到，首先治療方法為「手術清創、引出膿腫」，患者若罹患佛尼爾氏壞疽，需要反覆清創，直到清除所有壞死組織，而且該病通常由多種不同細菌共同感染，因此需要投以廣用抗生素，進行最大範圍地殺菌，最後會使用「高壓氧輔助治療與恢復」，增加組織氧合作用以抑制厭氧菌的繁殖，達到治療的效果。