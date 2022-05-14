社子國小前跨堤陸橋，是許多民眾前往河岸邊休憩常用人行陸橋，台北市議員陳慈慧指出，陸橋欄杆因長年日曬雨淋，已經出現明顯鏽蝕，安全上恐怕具有高風險，並且也有路燈燈罩消失，電線裸露在外，可能會有漏電危險。

陳慈慧表示，辦公室曾詢問北市府新工處，陸橋巡視與檢修流程，獲知每年都會檢測，但不會每年都保養，如果發現有狀況，會前往立即維修，但社子國小前跨堤陸橋，欄杆出現許多鏽蝕，每天日曬雨淋安全性勢必降低。

陳慈慧指出，民眾也發現子子國小前跨堤陸橋周邊路燈，燈罩竟然沒有了，整支燈桿裸露在外，下雨時難保不會發生漏電，新北市與高雄市就曾因此發生嚴重意外，並且路燈不亮，也容易有刑事案件風險。

陳慈慧強調，北市府新工處給予資料，上次社子國小前跨堤陸橋維修已過5年，可能等到有狀況才會去維修，但是許多小朋友或長者騎腳踏車經常使用陸橋，一旦發生意外就很危險。

北市府新工處長林昆虎回應，目前台北市人行陸橋每年都會巡察，每2年都會橋樑檢查1次，如果發現缺失會立即維修，社子國小前跨堤陸橋鏽蝕比較嚴重，修繕與改善美化預算約400萬元，工程應該在2022年底能夠完成。