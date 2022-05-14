今天在大聯盟場上洋基以10：4再次重挫白襪，目前取得5連勝，戰績仍在聯盟獨走，此戰他們派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)先發，他投6.1局失掉3分，不過靠著兇猛打線拿下勝投，這是他本季第3勝，而此戰洋基複製了過去的贏球模式，「法官」賈吉(Aaron Judge)和「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)聯手開轟似乎成了勝利方程式。

Giancarlo Stanton is ON FIRE! 🔥



His 3rd homer in the last 2 days puts New York on the board in the 1st!#RepBX pic.twitter.com/DNxMRpuj0Z — YES Network (@YESNetwork) May 14, 2022

此戰洋基棒子仍舊停不下來，首局就得分，史坦頓本季第10轟出爐，他鎖定一顆82.8 mph滑球轟向中外野打下2分，次局他們又靠著連續長打一口氣拿下3分，第4局賈吉再將全壘打數推向第12支，敲出陽春炮，他和史坦頓最近的炮火幾乎無人能敵，「法怪」連線只要合體開轟幾乎都能贏球，相信這也是球隊最樂見的事。

4局下寇爾失掉首分，不過5局洋基又開轟，這次換本季表現低迷的賈羅(Joey Gallo)敲出陽春炮，累積個人第5轟。第6局寇爾又遇到麻煩，白襪席茨(Gavin Sheets)一球未選就轟出2分炮，好在他連續製造兩個滾地球和一次三振化解危機，第7局他取得首個出局數遭換下，此戰主投6.1局被敲6支安打(1轟)失3分，送出9次三振1次保送，下場時球隊以7：3領先。

Josh Donaldson’s fourth home run of the season.



Exit velocity: 102.5 mph

Distance: 382 feet #Yankees #WhiteSox

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度過平靜7、8局後洋基再起，昨天轟3分炮的唐納森(Josh Donaldson)又開火，今天敲出2分炮，此戰他被排在先發第3棒，他沒辜負球隊期待，5打數有2安打貢獻3分打點跑回1分，打擊率上升到.233，36歲的他看來還能打。隨後洋基連敲3支安打並用犧牲打取分，9局下雖丟掉1分，最後仍以10：4輕鬆拿下勝利，本季他們炮火真的太猛！