藝人莊凱勛曾獲得第50屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，及第18屆台北電影節最佳男配角獎，去年還以電影《美國女孩》再度入圍金馬獎，精湛演技備受肯定，凌晨在臉書發文表示因為疫情爆發，為了兼顧工作與保護家人，暫時搬出家裡，更透露從未讓兒子知道自己是明星，至今仍以為他在賣蛋餅養家。

近來台灣本土疫情延燒，確診案例更是屢創新高，莊凱勛表示幾乎每天都聽到身邊朋友、同業工作者等人確診消息，他為了兼顧工作與保護孩子及太太，母親節後就搬出家裡，離開前孩子童言童語問他是否要在外面住好幾天？他回覆：「因為外面有大細菌，把拔賣蛋餅怕把細菌帶回家」，接著透露：「孩子到現在都認為我的工作是煎出很厲害的蛋餅」，未讓他們知道自己明星的身分。

莊凱勛表示總思索著除了離開能讓家人遠離風險，還能為毫無防護的他們做些什麼？這讓他想到自己在電影《美國女孩》裡扮演的宗輝爸爸一角，直言：「原來...是這個樣子的呀」，接著吐露內心話：「大家都不容易啊，要相信一切都會好起來的，孩子是那麼簡單的相信著我們，但這樣的簡單卻是需要用不得不的複雜來守護」。

對此，網友紛紛留言：「辛苦了，好爸爸！很喜歡你演的所有戲」、「你辛苦了~祝福你和家人都平安健康快樂的」、「祝福你和家人都平安健康！！我們會一起熬過去的」。