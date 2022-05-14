今年第一波梅雨鋒面襲台，南區氣象中心也針對台南地區發布豪大雨特報，市府14日上午啟動三級開設後，市長黃偉哲前往水情中心視察時，特別針對正進行南鐵地下化施工的北區小東路、東區民族路地下道，要求水利局嚴防淹水。水利局長韓榮華表示，除已針對地下道等多處易淹水地點設置淹水感測器外，還派人嚴密監控小東路地下道有無積水。

南區氣象中心從上午8點多起，接連針對台南、高雄地區發布大雷雨即時訊息，示警區域涵蓋台南市麻豆區、佳里區、西港區、七股區、將軍區、新化區、善化區、新市區、安定區、仁德區、歸仁區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區等區，以及高雄市湖內區、茄萣區。

市府根據氣象中心的預測，也從上午9時啟動三級開設，不僅要求各區公所及相關局處人員備守外，還在各區公所同步開設應變管理資訊雲端服務（EMIC），隨時保持警戒、注意水情。

上午11點黃偉哲前往位於南區健康路的水情中心視察時表示，先前已要求水利局針對易淹水潛勢地區，加強道路側溝、排水設施清淤，各地區抽水站及移動式抽水機也預為測試，希望降低積水、淹水風險。

黃偉哲還強調，清淤工作早在年初即已展開，水利、環保、工務等局也分別針對管轄業務進行清淤。其中，工務局在北區某建築工地，發現有施工廠商將灌漿完剩餘的預拌混凝土直接排到下水道，嚴重阻塞排水系統。鑑於下水道系統的建置頗為不易，對防汛工作十分重要，不容許人為或故意破壞、阻塞，已要求工務局究責並加強工地查察工作。