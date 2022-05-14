同開(3018)第一季合併營收5.26億元，年成長21.34％，為單季次高，主要受惠於高科技產業新建廠房營造、智慧監獄機電整合工程、離岸風電維運中心的整土案與機電營造等主要工程案件進度如預期認列，年成長21.34％，營業利益0.24億元，稅後淨利0.15億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘0.20元。

同開第一季客戶產業類別營收比重分別為高科技與傳統廠房31.21％、公共工程32.44％、綠能36.33％，其中，受惠台灣半導體產業持續加大資本支出投入擴廠增產，高科技廠務的營造與機電工程營收明顯成長。第一季營業毛利率9.50％、營業利益率4.50％、稅後淨利率2.87％。

4月營收0.97億元，年減41.93％，主要由於台灣疫情蔓延影響部分施作工程進度放緩，前4月營收6.22億元，年增3.78％。

今年高科技廠辦以及政府公共工程需求增加態勢不變，同開目前手上超過34億元在建工程案量，訂單能見度長達至2023年。同時對於機電工程業務已採取優化機電工程案件的接單策略，並鎖定潛在標案金額1億元以上各類工程進行評估及後續投標。