疫情嚴峻，緊接台大與台師大之後，台科大也宣布全校課程自16日起採遠距授課，至6月19日學期結束止。

台科大教務處公告，原申請實體授課與考試等相關課程，同步取消實體改採遠距，請勿私下要求學生到校上課或考試。實驗或實作、體育等課程請採用數位化方式進行，例如採用適當教學資源或錄製操作實驗影片提供學生學習，並可搭配線上討論或其他替代方案進行

台科大教務處提到，16日起至6月19日學期結束止，全校教室關閉不開放使用，教師錄製教學影片或研究生學位口試，需另行洽借教室，原安排進行招生考試及畢業典禮使用之教室仍予保留。

台科大主秘呂政修指出，台科大外籍學生比較多，不可能要確診外籍生返國，一定要住在學校宿舍，但住宿生若有人染疫，就是要有居隔空間來維持防疫規範，但校園防疫量能不足，住宿空間不足以支應所有學生，因此決定全校遠距教學到6月19日學期末。