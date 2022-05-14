米琦在傳統市場賣菜直播。（17LIVE提供）

米琦（Micky）原本工作是在傳統市場擺攤賣菜的菜商，收到17LIVE經紀人邀約正式踏入直播的領域，「不要害怕，做了就來不及怕！」一直用這句話鼓勵自己勇敢挑戰各種想做的事物。進入第二年因網友敲碗讓她意外開始在菜市場直播，米琦說：「因為他們都不相信我在市場賣菜啊，我就到市場開播證明給他們看，結果大家都覺得看我在市場賣菜工作，比坐在家聊天唱歌更好玩新奇。」自此開創她在傳統市場賣菜直播的專屬直播新風格。

米琦因家中從阿公阿嬤那輩就開始賣菜，從小就走進市場幫著家裡賣菜，現在每天一早七點多起來前往市場賣菜兼直播，米琦說其實自己本來的個性是害羞的，因為要幫家人逼不得已才開始學賣菜的，剛開始連拿刀都不會。

在菜市場每天會遇到各式各樣的人，米琦覺得菜市場是讓她學習如何跟長輩相處的好地方，她說：「很多婆婆媽媽會跟我聊心事，有時聊太久直播上網友會說阿姨又在吐苦水了，我就會開玩笑提醒阿姨都被人家聽到了啦！」

家人和客人都很支持米琦在市場直播，她說：「很多阿伯阿姨都知道我在直播，剛開始會問我是不是在直播上賣菜，我說聊天而已沒有賣菜，他們有的會問我在哪個平台，要叫兒子來看，想介紹我們認識。」不少客人看米琦賣菜不會強力推銷，只推薦需要的量，誇她很老實還一買成主顧，當中想幫自家兒子牽紅線的不少。

家人已經很習慣直播是米琦生活日常的一部分，媽媽會上線到她直播間問菜賣得如何或收攤時間，連阿公阿嬤也因為米琦逐漸了解直播的世界，直播時家人如果剛好入鏡，米琦會故意Cue他們打招呼或是回答問題，米琦說：「我很開心我可以和家人一起在市場賣菜工作，同時還可以分享我的日常生活，我覺得生活就是我的直播，我在賣菜時開播也可以讓大家一起了解傳統市場的生活。」