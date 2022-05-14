小黃運將集結指揮中心陳情「要快篩」 怒轟陳時中：超前部署全部都是政府X話

台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會昨天率近百位會員至疾管署外抗議，而這兩工會3月底連署無任所大使林佳龍參選台北市長；林佳龍辦公室表示，計程車工會為獨立運作單位，任何行為皆由工會內部討論而起，與林佳龍本人毫無關係，也從未掌握相關行動。

林佳龍辦公室指出，林佳龍在交通部長任內的確有協助計程車業者及uber業者解決問題，整合服務，提升計程車品質；但計程車工會為獨立運作單位，過去包括該工會理事長在內的一些計程車業者，也曾數度到交通部對林佳龍陳情抗議，基層人民陳情抗議為民主國家的常態，實不必要有過度的政治聯想。

林佳龍辦公室表示，唯光合基金會曾於去年疫情爆發時，協助媒合民間企業募集20座負壓隔離艙，捐贈給醫院。林佳龍兩週前已透過光合基金會研議，協助了解捐贈弱勢者快篩試劑的可能性。

林佳龍辦公室表示，疫情期間許多人都很辛苦，包含基層醫療人員、義、警、消、各行各業及疫情指揮中心在內，無不盼望疫情盡快告一段落。在這個艱難的時刻，讓我們彼此協助，共度難關。