嫌犯被警方發現後，心虛奔逃百公尺，最終仍被警察抓獲。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

車手邊跑邊丟棄的提款卡。（竹北分局提供／邱立雅竹縣傳真）

竹北分局高鐵派出所員警前往轄區內銀行執行勤務時，發現一名男子多次進出銀行反覆提領現金，還將裝錢的提袋放置公園長椅上，由另一名男子取走，扮裝埋伏的員警見狀立即分工合作，通報線上警力並拔腿狂追兩名男子，順利逮捕兩嫌，並於路邊花盆尋獲遭棄的20張提款卡及包裹袋，查扣兩嫌使用的手機及現金1萬1000元，全案依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

現今社會詐騙猖獗，竹北警分局為保護民眾財產，除了每日與金融機構聯合阻詐外，也布尖兵扮成抓寶路人、上班族、家庭主婦及熱線情侶等各種角色，埋伏於各金融機構提款機附近盯梢，以降低車手戒心，就是為全力查緝提款車手。

其中，高鐵派出所12日晚間於轄區內銀行執行勤務時，假扮公園運動男孩的員警發現一名施姓男子行為詭異，多次進出銀行ATM且反覆提領金錢，隨後將提袋放置公園內長椅上，由另一名張男取走並離去。

機警的員警見狀後立即分工合作，並通報線上警力攔查，取款的張男見警心虛，便開始拔腿狂奔幾百公尺後，於公園內渠道旁被員警順利攔查。另一名提領施男則辯稱提款卡不見，在員警推理研判下，於路邊花盆內尋獲遭丟棄的20張提款卡及包裹袋31個，兩人見事跡敗露，才坦承不諱。

警方當場查扣張嫌及施嫌使用的手機3台、現金新台幣1萬1000元，訊後依依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦。竹北警分局呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，詐騙手法層出不窮，民眾應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。