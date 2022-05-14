日本國民女優、AV天后三上悠亞臉蛋甜美、身材性感，早年從女團偶像轉行拍AV後一炮而紅，從2015年投身成人片工作後，聲勢水漲船高，在IG已經累積341萬名粉絲，日前卻驚傳她IG帳號突然被封鎖，讓她急著回推特發求救文，幸好目前已經拿回帳號，她也為了感謝大家，罕見曝光自己的素顏照，直言當時IG不見的壓力太大，讓她皮膚嚇到變乾黑，判若兩人，但五官仍看來十分清秀。

三上悠亞7年前轉行成為女優，2018年一度想頂著這股氣勢和松田美子、櫻萌子組成女團「Honey Popcorn」在韓國出道，卻引來正反兩極評價，更有人直言她們帶壞小孩，建議應該封殺，當時三上悠亞坦言無法理解，直言「女優也是一項職業」，不明白為何變成阻礙，而2018年松田美子退團，隔年Ruka、Sara和Nako加入團體，以5人女團的形式發布第二張迷你專輯，越挫越勇。

三上悠亞找回IG帳號，興奮曬出素顏照。（圖／翻攝自yua_mikami IG）

除了圓了成為KPOP偶像外，三上悠亞也身分多重，不拍片時不僅是網紅，也是個人服飾品牌的最佳代言人，吸金力超強。11日她卻突然在推特發求助文，問大家有沒有IG被凍結的經驗，是如何提出異議？原來是她IG因違反規範被鎖住，341萬粉絲數憑空消失，隔天她感謝網友和媒體的關注，但自己仍未順利取回IG。

三上悠亞感謝這段時間大家的關心，順便預告會有新作品。（圖／翻攝自yua_mikami IG）

13日，三上悠亞興奮發文，宣布終於把IG要回來，她還曬出回覆給IG官方客服認證的照片，自嘲「因IG被凍結的壓力導致當下皮膚變得粗糙」，照片中可見她頂著素顏，頭上夾著髮夾，手上拿著一張寫著自己帳號的紙張，整張臉顯得相當黝黑，跟過去星味十足的模樣大不同，稍後她又曬出美照，強調感謝這段期間大家的關心和幫忙，自己已經回到工作崗位，更預告和一群帥氣的工作人員合作，希望很快能秀給大家看新的成品。