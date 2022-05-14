據香港01報導，日前有大陸浙江網民反應收到中國移動浙江簡訊指出，根據上級主管部門要求，為防範境外電話詐騙，保護客戶財產安全，浙江移動將「默認關閉」接聽國際及港澳台電話。若用戶需接聽國際、港澳台電話需經過申請，不登記或登記錯誤的用戶將統一批次關閉語音接聽功能。

此外據《IT之家》報導，中國移動河南、中國聯通河南也已從4月30日先行宣布，從5月7日起將統一關閉國際及港澳台簡訊接收業務功能；5月2日中國移動河北也發布簡訊通知，從5月5日起統一關閉國際及台港澳短訊接收業務功能

隨後中國移動方面也證實，根據上級主管部門要求，浙江移動全面落實國際及港澳台電話接聽功能按需開通工作，此舉是考量境外詐騙電話案件頻發，為保護民眾的財產安全。

但對此說法做法，部份大陸網友也並不買單，有人說「把3g、4g、5g關掉，把互聯網停掉，恢復電報通訊，這樣最安全」；也有人認為切斷海外通信，感覺醉翁之意不在酒，反問大陸境內騷擾電話怎麼辦？

而所謂默認關閉是指，系統將統一設定不接聽來自港澳台和國際的電話。如果民眾需要接聽國際及港澳台電話，需要在5月20日進行登記。不登記或登記錯誤的用戶將分批次統一關閉國際及港澳台語音接聽功能。