顏女與洪女騎機車未戴安全帽。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一名妙齡女子騎乘機車載著後座乘客於晚間騎乘機車趕著上班，因離工作地點較近，兩人貪圖方便沒有戴安全帽，不料停紅燈時被巡邏員警發現，其中女騎士在開單查證身分時意外曝光自己遭到通緝，女子表示不知道遭到通緝，稱並不是故意躲藏，警方訊後將女子移送橋頭地檢署偵辦。

五福二路派出所員警執行巡邏勤務，在5月12日晚間0時20分許，於新興區民生一路與忠孝一路路口，發現兩位身材火辣、穿著性感機車騎士與乘客雙載皆未戴安全帽，員警見狀後立即將騎士顏女攔下，停在路邊對騎士與乘客開單。員警在開單時，查證顏女身分，發現顏女是橋頭地檢署於111年01月18日所發佈的通緝犯。

25歲顏女因先前自營電商，以販賣化妝品等女性用品為主，因經營不善被提告詐欺，偵查中傳訊不到而遭地檢署通緝。

經了解，顏女和24歲乘客洪女為同事關係，正準備一同前往上班，不料貪圖方便且認為路程短不致被警發現，才未戴安全帽，沒想到此一舉動讓員警攔下並查出通緝犯身分。

顏女在市區租房，因工作因素已許久未回戶籍地，且因為戶籍地現已無人居住，因此並不曉得自己已遭通緝，強調自己知道之前有案在身，會回戶籍地查看是否有通知單，並向員警強調自己真的未收到通知單才未到案，絕不是故意躲藏，這次因為貪圖方便違規而被查出通緝身分逮捕，並影響後續工作，還得麻煩同事，讓顏女感到相當懊惱。