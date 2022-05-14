國中會考防疫指引。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

居隔及居檢考生禁止搭乘大眾運輸。（新竹市府提供／邱立雅竹市傳真）

2022年國中教育會考進入最後倒數周，為確保學生考試權益及應試安全，竹市國三生下周將改線上教學5日，同時將開設78間第2類備用試場，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或是有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，安排獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險，以最高規格規畫試場防疫措施，為全竹市5101名考生健康把關。

國中教育會考將於5月21至22日登場，教育處提醒，應試學生需全程佩戴口罩、如實量測體溫，確診者考生則不得應試，但可參加補考，詳細方案待教育部定案後，會在第一時間讓考生及家長知悉。

第2類備用試場從原有20間加開至78間，以利各類考生分流應試，提醒正在自主防疫、居隔等3類考生，或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

教育處長賴榮光表示，此次會考不開放陪考，惟身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。教育處於5大考場都設置家長連絡區，國中各校於休息時間安排輪值教師提供考生協助，也有考生服務隊照顧考生大小事。

本次考場試務人員、監試委員、考場服務隊、考生服務隊及申請陪考的家長，均應完整接種3劑COVID-19疫苗。若僅完整接種2劑COVID-19疫苗者，則需提供考前48小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明，以維護全體考生健康。

教育處補充，為降低考生染疫及居家隔離風險，國三學生於會考前5日（即5月16日至5月20日）改為線上遠距教學，若家長有教學載具需求，可向學校借用。當周各校需確實點名、積極掌握學生健康狀況，透過教師線上引導、溝通互動及陪伴支持，讓學生擁有穩定的心情安心應試。