彰化縣議員第一選區參選爆炸，民進黨有意競逐人數更是激增，這屆13席議員，2席是民進黨，但登記參選多達8人，民進黨辦理初選，13日晚上進行電話民調，14日開封、公布結果，辜皇譯18.61％，楊子賢18％，黃柏瑜15.47％，現任議員李成濟14.66％、現任議員莊陞漢14.12％分，婦女保障1席許雅琳獲提名。

彰化縣第一選區人多競爭之激烈，讓參選人都感到「恐怖」，應選13席，這屆國民黨6席、民進黨2席、時代力量1席、無黨4席，但藍、綠和無黨要投入人數都增加。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，彰化縣議員第一選區，現任民進黨議員僅莊陞漢、李成濟兩席，過去幾次選戰中最多當選4席，依照總得票數來計算，要當選6席應該是沒有問題，所以將提名6席，這次依民調結果提名，期盼年底老將新人一起努力，團結勝選，6席全上，贏回彰化。

國民黨尚未公布提名辦法，原則以提名現任為優先，現任議員溫芝樺、許原龍、顧黃水花、白玉如和黃千宴都要再戰，彰化市民代表韓德生、葉永欽也要轉換跑道投入，而現任議員張瀚天則宣布不再參選了。

此外，時代力量有現任議員吳韋達拚連任，無黨現任議員陳銌銌、李寶銀、洪柏葳、林茂明拚連任之外，市民代表宋玅女也要換跑道，立看板要投入議員選舉。