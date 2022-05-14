上海市衛生健康委副主任趙丹丹14日通報，13日新增本土確診194例與無症狀感染者1487例、合計1681例，並新增死亡1例。而區域疫情方面，浦東新區目前包含宣橋、泥城、大團、萬祥、老港5個鎮已符合社會面基本清零的標準，防範區居民可在鎮內活動，可前往開放超市、藥店和醫院，且私家車可在鎮域範圍內有限通行。

例如宣橋鎮部分超市、藥店已為恢復營業做好全面準備；位於宣中路上的超市，貨也上架乳製品、大米、糧油、調味料、鮮肉、新鮮蔬菜等貨品。超市負責人介紹，目前新鮮蔬菜和鮮肉等備貨量充足，「店裡每隔半個小時，有專人消毒走道和帶包裝袋的食品」，還有人在門口守著，先看出入證，然後掃碼核驗、量體溫，都正常的話才可以進入購物。

根據澎湃新聞引述上海市金山區副區長翟金國也介紹，目前金山各行各業的復工復產工作正有序推進。截至5月13日，全區867家規上工業企業已復產645家，復產率74.4％。