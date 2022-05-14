傅孟柏在主演黑色犯罪電影《售命》中扮演「廢到不想活」的魯蛇，近日與在片中想用天價買他命做人體實驗的美豔女總裁蔡淑臻，聊到各自人生中最苦悶的時刻，2人異口同聲地表示「當演員初期」，傅孟柏大嘆「當時覺得自己什麼都還沒有試，但也沒有機會試」，蔡淑臻則吐露，剛從模特兒轉戰演員，對自己相當沒信心，找不到歸屬感，甚至到現在都還是會有人覺得她是模特兒。

傅孟柏認為，自己是屬於每個階段都覺得自己很苦悶的人，「但到了下個階段，就會覺得之前的也還好」，不過並不會像片中那樣有「想不開」的念頭，「我滿珍惜我的生命，不喜歡開玩笑，不會覺得就死一死算了」，所以當自己陷入負面情緒時，他會先打自己2拳，除了最自己喜歡的事去分心外，也會找人聊天，他認為「做喜歡事只是『止痛』，但要要理出問題的根本才能『消炎』，做些事情轉移注意力可能心情好了一點，但某天和家人朋友聊天，才會發現原來還卡在那個狀態，過程中理清楚自己的煩惱到底是從何而來，有趣的是那場談話疏通了之後，就不會再為這件事煩惱。」

傅孟柏陷入負面情緒時，會找人聊天理清問題的根本。（粘耿豪攝）

蔡淑臻也分享自己剛拍戲時，常因只是客串、戲分少，演1、2天就結束，加上作品之間間隔久，所以每次拍下部作品就感覺又回歸到一張白紙，「履歷看起來很豐富，但實際上好像什麼都不會」，因此感到非常不自在，「不覺得這環境是屬於我的，找不到信心，就沒辦法放鬆，但又很想進入這環境」， 直到拍攝《鑑識英雄》遇到賴孟傑導演，給了她很大的空間發揮，讓她發現「原來我可以不用照本，我可以修一點台詞」，便慢慢建立起信心，現在不論什麼題材都能拍得很開心。她還曾罹患肌筋膜炎被迫停工1年，坦言那段期間確實有過輕生念頭，目前仍在積極治療中，已恢復不少。

蔡淑臻剛從模特兒轉戰演員，對自己相當沒信心。（粘耿豪攝）

另外，片中有場「女上位」的色誘床戲，蔡淑臻在前戲時，得蹲下從傅孟柏的肚子親上去，雖畫面上看起來香豔火辣，但其實她為此吃足了苦頭，「要用到很多背肌的力量，但因為我有筋膜炎，腰完全卡住，所以是用盡生命的力量在做那個動作」，傅孟柏也透露該場戲恰巧就是他們拍攝的第1場，在此之前2人只對過台詞，但因為都已進入角色狀態中，所以並不覺得尷尬，蔡淑臻也笑曝：「他在現場很忙沒太多時間理我，我就直接跟他說『床上見』。」

傅孟柏（右）、蔡淑臻國中時期都曾打過架。（粘耿豪攝）

傅孟柏在片中也不好過，因為各方人馬瘋狂追殺要他的命，不僅得挨打、狂奔，還得跳樓、跳水，各種體力上的折磨，但他覺得「都很好受」，被一旁的蔡淑臻虧「被虐體質」，他也分享也表示自己國中很常打架，某次朋友被欺負，他跑去勸架被波及，最後公親變事主，氣到直接衝進去一起打，演變成三人大亂鬥。蔡淑臻則透露國中時曾莫名其妙被打，某天和一名女同學對到眼，對方覺得她在瞪自己，就找了校外姊姊來教訓她，姊姊一來便狠嗆「怎麼樣看我妹不爽喔」，之後更一巴掌呼過去，蔡淑臻也不甘示弱打回去，雙方開始互扯頭髮、揮拳亂踹 ，最後老師抓到訓導處，好在到校處理的哥哥相信她是受害者，才沒被記過。

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