大家都想日子越過越好，但人身處於世間，無法避免會受到周圍環境氣場的影響。運勢命理網站「靈匣網」分享，如果房子出現乾坤二位缺失、臥室大客廳小、樓梯在房中央、廁所位於吉位、家中門多氣雜等問題，容易影響收入。

▍乾坤二位缺失

根據中國傳統易理學，住宅的西北方為乾位，代表家中的男主人；住宅的西南方為坤位，代表家中的女主人。乾為天，坤為地，二者都是缺一不可的，如果住宅裡這兩個位置缺失，住宅氣場就會變得很不穩定，家人的事業容易走下坡路，收入自然也會相應減少。

▍臥室大客廳小

客廳是一個家庭的中心，承載著交流家人情感、招待客人的作用，臥室是主人的私人空間，承擔了休閒睡眠等多種功能。所以對於整個住宅來說，客廳是主，臥室是次，客廳要大於臥室房間才比較好，如果臥室比客廳大，那就是主次顛倒了，不太吉利。而且，親戚朋友來你家時，大多時候都是待在客廳的，如果客廳很小的話，就會顯得家中狹窄，主人會沒面子，不利於人際關係的發展，導致事業的阻力變大。

▍樓梯在房中央

住宅中心是整個房屋的核心位置，也是氣流聚集的場所，此處氣場好壞關係著住宅每個方位，所以室內樓梯忌諱在房屋中心。樓梯上面人來人往，人每天上下的過程中就會引發氣場振動，牽一髮動全身，中心氣場被擾亂，家宅其他地方也容易陷入動盪中，導致家中頻頻發生一些意外之事，家人的支出無端增多。

▍廁所位於吉位

廁所裡面藏著各種穢氣，萬萬不能將它設在家中的吉祥方位上。如果廁所在家中文昌位、財位等吉位，這個地方的吉氣就會被穢氣污染，不僅不會給家裡帶來喜氣與幸運，還會讓家人的事業、財富、學業等都受到影響，同時，也不利於家人的身體健康。

▍家中門多氣雜

有些朋友為了讓家裡看起來顯得更氣派，或者是為了進出門比較方便，就會在房子裡開多個門，甚至會出現正門、後門、側門全都有的情況。但這是很不吉利的，它會形成「四面楚歌」的格局，導致家中氣流雜亂，影響家宅原本安定的氣場。門開太多家裡的氣流也聚不住，財氣全都從門裡飄走。所以家裡如果有太多門的朋友，最好將不用的門長期關閉，只開一兩扇就好。