近日傳出有13人擅自進入大理蒼山後，目前出現滯留者通訊中斷、下落不明情形，其中失聯者也包括公益活動「老兵回家」的發起人孫春龍，而當地已經成立工作專班展開搜救工作。

據澎湃新聞報導，13日上午當地護林人員巡查時，發現有10多人私自進入蒼山保護區，於是進行勸返。但之後仍有7名外地人員在6名本地嚮導帶領下，繞過值守檢查點，私自進入蒼山保護區。由於大理當地近日正值雨天，目前13人下落不明，當地部門已組織救援力量進行搜救。

消息人士指出，一行人是上蒼山尋找80年前在「駝峰」航線墜毀的「中航60號飛機」，攜帶了幾部衛星電話，但其中一部已沒電、另一部被雨水淋濕無法打通，而同行人員除了具備戶外經驗的嚮導外，還有藍天救援隊的人員。

據了解，「駝峰」航線是為保障二戰亞洲戰場上對日作戰的軍備物資，中美兩國聯合開闢的國際運輸線。5月9日孫春龍曾發朋友圈表示，「我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木叢砍出一條路出來。對我來說，是人生最大的一次體能挑戰。」

根據公開資料顯示，由19座山峰由北而南組成的蒼山，是雲嶺山脈南端的主峰，海拔都在3500公尺以上，最高海拔的達4122公尺。由於海拔較高，峰頂異常嚴寒，終年白雪。