阿堂鹹粥休息半個多月，預計6月1日重新開店。（翻攝臉書）

台南名店「阿堂鹹粥」公告，受本土疫情影響，12日起暫時停止營業，預計6月1日恢復；這已是該店不只一次因疫情不做生意了，去年年中也曾因為疫情，配合政府政策暫時停業。

阿堂老闆用毛筆書寫停業通知，停業期間為5月12日至31日，預計6月重新開店。阿堂去年底漲價，一碗鹹粥賣200元，一度引起網友熱議。

近來因疫情炸鍋，台南觀光客銳減，包括國華街等店家明顯感受到人潮消退，儘管指揮中心未祭出禁內用等管制措施，許多小吃店直接縮短營業時間或乾脆不開了，如今連名店都不敵疫情。