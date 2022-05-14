華視新聞一再出包，昨（14日）上午又被網友發現將前副總統陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，不到1個月已第7度出包，華視董事長兼任總經理鄭自隆今發給員工第5封信，希望「新聞部同仁，請找回專業尊嚴」。

華視自4月20日起，因跑馬燈字幕問題已連出6包，昨上午又被網友發現將前副總統陳建仁的頭銜誤植為「美副總統」，不到1個月已第7度出包，被酸：「是華視綜藝台嗎？」甚至還有人虧「建議華視乾脆出無字幕毛片新聞，省成本」。華視董事長鄭自隆昨向《中時》表示：「遺憾，我體諒同仁們持續在高壓下工作，容易受到影響，但是這不能作為藉口，新聞就是要正確。」

鄭自隆給員工的公開信全文如下：

各位華視新朋友、老朋友

我們新聞又出包了，媒體問我，我只能說「遺憾」，不然我真的不知道要說些甚麼。

新聞台有SOP，日前跑馬誤植後，我們也增加層層把關機制，但還是錯，這是典型的三個和尚沒水吃，第一個守門人認為反正後面有人看，隨便就過了，第二個認為前面有人看，後面也有人審，一樣隨隨便便，第三個心想反正前面已有二個關卡把關，應該不會有錯，沒想到就是錯了。

錯了就是錯了，不能牽拖，不能怪東怪西，說有人爆料、不友善，我們若無錯，他人何從爆料消遣，網路時代媒體露出，瞬間就是永恆，難道只要張三不說，後面李四王五就會閉嘴，止謗莫如自修。

聞過則喜，外面批評可讓我們前進，指正華視新聞的錯誤，表示有人看、有人關心，有影響力，若有一天華視出錯，網路一片靜默，那代表我們已經失掉存在的價值，可以關門了。

新聞部同仁，請找回專業尊嚴。

鄭自隆

2022／05／014