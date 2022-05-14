台南市14日迎來今年首波梅雨，上午降雨熱區集中沿海區域，安南區累計最多雨量，佳里區出現最大降雨強度，僅為大雨等級，各區陸續啟動抽水站，尚無傳出積水災情與土石流警戒。

台南市因應首波梅雨已開設3級應變中心，台南市水利局密集監控雨勢，14日上午雨勢集中在佳里、鹽水、北門、安南、安平、南區、七股等區。安南區自14日零時至中午累積108毫米雨量居冠，最大時雨量每小時51毫米出現在佳里區。

安南區至中午雖累積最多雨量，幸未傳出積水災情，海東里長郭東勛表示，安中路與同安路附近未再出現「安中河」景象。

台南市中午過後，一波旺盛對流移入永華6區，共有17座抽水站啟動抽水，中午為止總抽水量16.6萬噸（含滯洪池及內水預洩降），中午過後降為5站抽水。

台南市水利局表示，這波梅雨最強為大雨，尚未到豪雨等級，台南市尚無傳出淹水與土石流警戒災情，後續對流往東北擴散至新市、善化、永華市區與仁德區，降雨強度逐漸趨緩。