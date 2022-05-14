台語歌手方順吉以童星出道，曾推出暢銷百萬專輯《翹腳髯嘴鬚》紅遍全台，年少時雖犯下錯誤，努力改過自新，重回演藝圈後，希望在歌壇再創佳績，2020年曾以專輯《遙遠的戀情》入圍金曲台語歌王，除了歌手本業，他還在地方購物台工作。昨（13）日方順吉焦急發文，透露父親13日中午發生車禍，造成顱內出血，希望大家能幫忙集氣，今早方順吉回應爸爸已經清醒，一切正常的話就能轉普通病房。

方順吉昨（13）日晚間在facebook發文，透露爸爸中午騎車的時候出車禍，造成顱內出血，目前送往高雄阮綜合醫院加護病房，目前父親無法開刀，醫生打了兩劑止血針，但昨天從中午等到了晚上，醫院都沒有傳來任何消息。方順吉焦心表示「希望爸爸可以康復，再多陪個我們幾年，如果⋯集氣真的有用，再麻煩大家幫家父集氣一下吧」

不少粉絲、網友湧入方順吉貼文下集氣加油，今（14）日上午，方順吉在臉書上宣布好消息，「謝謝，再次感謝，所有人、媒體的關心，因疫情關係，無法探視，剛從醫院離開，爸爸已清醒，明天可正常進食」，方順吉說明天一切正常就能轉普通病房，爸爸狀況逐漸好轉，將要脫離危險期，同時感謝先前幫忙集氣的大家，「也感謝大家的集氣，讓50%的好事發生，謝謝你們」，許多網友替方順吉鬆一口氣，紛紛祝福方爸爸早日康復。