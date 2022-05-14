天雨路滑、減速慢行！受到梅雨鋒面過境帶來間歇性豪大雨，造成國道3號與國道1號中山高2條高速公路，今天上午共發生5起因天雨路滑追撞的交通事故；警方指出，5起事故共有6人輕傷送醫救治，呼籲用路人雨天行車不要超速，應保持安全距離減速慢行。

國道第七公路警察大隊說，國道3號今天共有3起車禍，上午9時50分169公里路段，發生有1輛大貨車與3輛轎車疑因水漂追撞的意外，共有2人輕傷送醫。

無獨有偶，國3上午10時40分在南下167＋514公里大甲路段，發生3輛自小客車追撞的事故，所幸駕駛乘客都沒人受傷。另外，工程車清理路面時，11時30分一輛自小客車不慎撞上清理的工程車，轎車2人輕傷送醫，3起事故原因有待調查釐清。

國道1號中山高南下165.4公里路段，今日上午10時50分發生轎車連環撞，11時165.2公里又發生連環撞，兩起事故有2人輕傷送醫。中山高南下台中路段車流回堵，車禍原因有待調查釐清。

國道警方呼籲用路人，下雨天千萬不要超速應保持安全車距，駕駛並握緊方向盤才能避免水漂現象，導致發生車禍意外。