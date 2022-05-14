國內疫情洪峰未至，蔡英文總統裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程，台北市長柯文哲昨透露，正籌備中正紀念堂作為車來速第三站。台北市副市長黃珊珊今在臉書透露，中正紀念堂防疫急門診正式敲定，下周起會儘速開站，將由台北榮總接手，與聯合醫院合作，也酸中央最近很多政策與人民感受差太大，造成地方恐慌。

負責第一線防疫業務的黃珊珊，日前對外透露自己確診，每天都會寫確診日記分享近況。她表示，今天比昨天好很多了，昨天喉嚨真的有燒灼感，喉嚨真的蠻痛的，所以建議大家可以幫確診的朋友買一個喉嚨舒緩的噴劑，她的秘書給了她一瓶緩解喉嚨疼痛，真的很有效。

黃珊珊說，今天體力明顯好轉，也不會想睡午覺了，但今天還是開了一整天的會，從早到晚，下午還用視訊參加防疫記者會，很是充實。今天最重要的成果是敲定第3個車來速基地—中正紀念堂防疫急門診，下周起會儘速開站，將由台北榮總接手，與聯合醫院合作，一起提供更多的採檢與急門診服務量。

黃珊珊坦言，她每天晚上都會與區級關懷中心同仁開檢討會報，但因每天的新案暴增，他們雖然盡全力安置確診者，卻永遠趕不上新案增加的速度，所以北市一直在徵用臨時人員，進駐關懷中心，解決確診病患的種種問題，也為防疫出一份力，歡迎大家踴躍加入防疫的行列。

黃珊珊說，確診的這幾天彷彿進入時光隧道，2年多來，我每天都在研究它對人類的影響與傷害，去年5月，它害死了800多人，今年雖然大部分都是輕症或無症狀，但是因為擴散嚴重，所以今天就有41個死亡案例，從國外的經驗推算，就算死亡率只有0.1％，還是非常嚴重，所以，儘早正確用藥，絕對是降低死亡率最好的方法。

黃珊珊強調，快篩陽認定為確診後給予抗病毒藥物，並非漫無限制，而是有條件給藥，重點是已有「症狀」應該由醫師臨床判斷，如果非要用PCR陽性作為唯一條件，真的可能造成太晚給藥，效果有限，這跟限制人身自由等等，是2個層次的問題。

文末，黃珊珊也酸，今天總統開疫情會議，顯然最近很多的政策顯然與人民的感受差異太大，包括快篩劑不足、政策混亂（一天之內就變成3＋4 ）、PCR量能限制（快篩陽大排長龍），都造成人民的恐慌。洪峰將至，台北市各項量能已經盡力開出，接下來，就等著海嘯到來，一定要守住中重症病患的醫療量能。