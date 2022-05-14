今天在大聯盟場上天使以2：0險勝運動家，不讓拿下11連勝的太空人拉開太多差距，目前雙方都取得22勝，美聯西區龍頭競爭非常激烈。此戰天使派出新人希爾賽(Chase Silseth)先發投球，他6局僅被敲1安打，送出4次三振2次保送，在大聯盟初登板技驚四座並奪下生涯首勝。而備受矚目的大谷翔平此戰4打數無安打。

Chase Silseth becomes the 2nd pitcher in @Angels history to allow 1 hit through at least 6 IP in his MLB debut 🔥🤯 pic.twitter.com/DZIY3ye1DP — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 14, 2022

前陣子天使投手德梅斯(Reid Detmers)繳出9局無安打無失分演出，一鳴驚人，本季天使能有如此戰績與投手表現提升密不可分，他們擁有大谷翔平、「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)和竄出頭的德梅斯，沒想到此戰派上新人希爾賽仍得到出其不意的效果，若他往後仍有穩定發揮，天使輪值相當有可看性。

希爾賽首局就上演三上三下並投出三振，為大聯盟之旅開出好采頭，第2局面對羅瑞亞諾(Ramon Laureano)投出保送，事實上對方本季打擊率僅.125，看來是希爾賽自己控球不穩，當然初次見到大聯盟打者希爾賽肯定都會嚴謹看待。第3局他被「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)敲出一壘安打，不過仍穩穩過關。

接著希爾賽4到6局都上演三上三下，完成任務，退場時球隊以2：0領先，靠馬許(Brandon Marsh)安打和維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)本季首轟取分。希爾賽下場後牛棚合計投3局僅被敲1安打無失分，王牌終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)接手最後一局，成功拿下本季第8次救援成功，目前自責分率2.13。

ANDREW VELAZQUEZ IS MY SHORTSTOP!!!

pic.twitter.com/dtoUchQo4l — Soto ⚾️ (@SotoP_23) May 14, 2022

而備受矚目的大谷4打數無安打，首次打擊敲出平飛球遭接殺、第二次揮棒落空、第三次滾地球出局、最後一次內野高飛球遭接殺，打擊率降到.250，生涯百轟還未出爐，目前他132打數有33支安打(6轟)、21打點，跑出5次盜壘，投球部分出賽6場繳出3勝2敗，32.1局能飆出46次三振，自責分率2.78、每局被上壘率0.96。