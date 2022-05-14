喬治亞分離地區南奧賽提亞（South-Ossetia）領導人比比洛夫（Anatoly Bibilov）13日表示，預定7月17日舉行加入俄羅斯的公民投票。他在Telegram上說：「我們要回家了！是時候澈底團結了！」他並稱：「南奧賽提亞和俄羅斯在一起，是歷史的新篇章。」

俄羅斯入侵烏克蘭，除了重振北約組織（NATO）、燃起東歐國家在後蘇聯時期的衝突，另方面，也激盪南奧賽提亞親俄的情緒。比比洛夫辦公室13日發表聲明，指比比洛夫簽署了一項法令，預計在南奧賽提亞舉行公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。」聲明提到，這是為了南奧賽提亞人民的「歷史宿願」。

比比洛夫3月30日就宣稱南奧賽提亞會「採取措施」加入俄羅斯；他在本月稍早競選連任失敗後，俄羅斯表示，希望即將接任的領導人拉果耶夫（Alan Glagoev）能維持與莫斯科的「連續性」。

人口不到5萬的南奧賽提亞位於希亞外高加索（Transcaucasia）地區，在1990年代與喬治亞的衝突中宣佈獨立為「南奧塞提亞共和國」，但未被聯合國及多數國家承認，更在2008年成為俄羅斯與喬治亞開戰的主因。在那之後，俄國承認南奧賽提亞與另一分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家，並在當地設置軍事基地。

在俄烏戰爭前一日受俄羅斯承認的烏東分離地區盧甘斯克人民共和國（Lugansk People’s Republic）及頓內茨克人民共和國（Donetsk People’s Republic）也表示有興趣加入俄羅斯聯邦。