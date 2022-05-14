南投縣長林明溱偕工業區廠商聯合總會副理事長董正宗、南投縣家長會長協會理事長許聰民及理監事等人到草屯鎮坪頂國小為突遇家庭急難的廖生送慰問金。（南投縣政府提供）

南投鄉親好有愛！南投縣草屯鎮坪頂國小五年級廖姓學童，父母11日下午車禍重傷，其導師林慶南知悉後向學校、縣府通報，學童導師夫人：藝術家劉秀貞在網路也發動畫作義賣，獲在地企業迴響，短短2天內即獲近30萬元慰問金及善款，南投縣長林明溱14日也專程到廖姓學童家送救助金，並叮嚀廖生「安心學習，不用怕，有我們在！」

廖姓女童父親因老邁無業，母親近年又生了一場大病，也在家休養，家庭經濟狀況欠佳，5月11日下午3點多其父母騎乘機車疑因天雨路滑不慎跌落山路邊坡，造成父母雙雙肋骨斷裂，尤其母親狀況甚為嚴重，需要緊急開刀治療。

由於開刀固定肋骨的支架需要自費，1根就要價6萬多元，母親醫療費用可能高達20萬左右，龐大的醫藥費也讓全家陷入愁雲慘霧中；女童暫由成年堂姐代為照顧，堂姐也告知導師女童境遇，經學校通報教育處，除申請縣長慰問金也啟動劉秀忍基金會慰問金，南投縣家長會長協會理事長許聰民也協助募款。

而廖生的導師林慶南夫人：藝術家劉秀貞獲悉此事後，也在網路主動發起個人畫作義賣籌措善款，其個人畫作義賣預計約30萬元，此舉也獲在地企業富帥企業董事長董正宗響應，除捐助善款，也加入募款行列。

林明溱14日專程帶著10萬元慰問金（其中含劉秀忍基金會4萬元）前往坪林國小，為廖生送來即時雨，而兼任工業區廠商聯合總會副理事長董正宗以及南投縣家長會長協會理事長許聰民及理監事都到場給廖生加油打氣，另南投縣家長會長協會也號召家長會長、彰明電子等募集15萬元慰問金。