氣象局發布大雨特報的上午，一名2歲男童獨自在七堵百福社區路上徘徊，幸虧有熱心民眾發現，並帶往警察局百福派出所。熱心民眾表示，表示看到男童全身濕透，在百五街上徘徊。百福派出所的員警立刻協助安置男童，並協尋男童父母，1小時內就找到男童父母，並立刻趕到派出所，一家平安團圓。

百福派出所所長羅軒偉表示，14日上午8時左右，有名熱心民眾帶著男童到派出所來，民眾表示，她在百五街上發現男童獨自於街上徘徊，就將男童帶至百福所請警方協助尋找父母。

百福所的警員邱貫維、尤威兩人眼見男童渾身濕透，立刻協助安撫男童、提供飲水，並找出吹風機幫男童吹乾頭髮及身上的衣服，也幫男童蓋上毛巾保暖。不過由於男童年幼，無法問出家中聯絡方式，兩名警員研判，男童應該住在附近社區，就先拍攝男童相片，聯繫當地里長幫忙尋找孩童父母，隨後將照片發上臉書社團協尋。

男童父母在發現協尋訊息後，於8時50分左右趕至百福所，男童母親表示男童因一時好奇心，不慎打開家中門鎖走出，才導致一場虛驚。男童母親也表示非常感謝警方積極照料小孩並協助聯繫家屬，也幸好遇到熱心民眾報警求助，讓2歲幼童能夠平安與家人返家團圓，免於發生意外。

基隆市警察局第三分局分局長林文煜呼籲民眾，家中若有年幼兒童，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開視線，平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式；如發生走失情形，也請主動撥打110報案，以利警方即時提供協助，多一份助力，讓幼童能儘速平安返家。