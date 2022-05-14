網紅黃琳擁有甜美臉蛋和傲人火辣身材，一直以來是PTT表特版的常客，近來更被封為「兇版Angelababy」、「世新女神」，不吝嗇分享姣好身材的她，常曬出養眼照讓網友大飽眼福，日前PO出一組床照，只見她一對傲人車頭燈相當搶眼，立刻引發熱議。

黃琳近來前往墾丁度假，除了分享沿路美景之外，也不忘曬出火辣養眼照造福粉絲，只見她穿上白色蕾絲小可愛搭配灰色短褲，整個人罩在棉被裡，對著鏡頭露出甜美微笑，並擺出許多可愛動作，其中一張更是超近特寫傲人的渾圓北半球，只見露出大半截的上圍，還擠出一條深邃事業線，短短一天就吸引3萬多人按讚，足以見得她的超高人氣。

網友也紛紛留言：「黃琳這系列照片超犯規啦」、「妳知道全世界你最可愛嗎」、「第三張是不是曝光啦」、「你的臉蛋好可愛」、「美爆，真的要辣死我了」、「好深呀，真的要噴鼻血了」、「為什麼有種引誘人犯罪的感覺」、「Beautiful smile and pictures」、「老婆好漂亮」。

黃琳日前在instagram上傳Cosplay近來很夯的「NFT無聊猿」對比照，只見她戴上同款水手帽與愛心墨鏡，不同的是將藍白條紋T-shirt換成「比基尼」，未料竟包不住傲人上圍，只能遮住半截「胸器」，其餘部分幾乎要從旁邊溢出，更擠出一條超深事業線，辣度破表的邪惡視角曝光，讓網友看的鼻血狂噴。