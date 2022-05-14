國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

民進黨立委高嘉瑜近期為快篩等防疫政策，與衛福部部長陳時中隔空對槓。國民黨台中市議員羅廷瑋表示，高以「衣沾不足惜，但使願無違」批評執政亂象，讓他忍不住出面聲援；不少清寒家庭拿不出500元購買快篩試劑，故他發起「快篩互助會」，以身作則在服務處提供13份快篩劑，讓經濟困難者可免費領取或借用，等購買後再還。此消息引熱議，不少網友表示感動。

羅廷瑋昨日（13）在臉書發文表示，高嘉瑜在臉書上感慨寫道「衣沾不足惜，但使願無違」，這是為近期快篩劑之亂下的最佳註解。雖然兩人分屬不同政黨，但他還是要秉持「不分藍綠就事論事」的態度，出面聲援高，畢竟批評對錯沒有藍綠。

羅廷瑋指出，他發起「待用快篩」活動援助清寒家庭，因為自上月28日實施快篩實名制以來，全國各地藥局還是可以看到長長的人龍在排隊，可見目前的供需仍不平衡。甚至有民眾來他的服務處，淚訴中低收本就入不敷出，現在還要購買酒精、口罩、快篩，又是另外一筆開銷，不少人根本拿不出500元來購買快篩試劑。

對此，羅廷瑋宣布，即日起至6月1日止，他以身作則率先在服務處提供13份快篩劑，讓經濟困難的民眾可免費領取或借用，等購買後再還，以「有借有還，讓愛循環」的精神，讓愛傳下去，也歡迎更多善心人士捐贈快篩劑，加入「待用快篩」的活動。

此消息引發熱議，網友紛紛留言：「好感動！」「淚流滿面」、「台中有你真好」、「人人互助合作精神，讚啦！」「好棒的想法」、「貧苦百姓永遠被吃香喝辣的高官遺忘，還好有你的關懷」。