新北市長侯友宜呼籲中央放寬快篩陽視同確診，被衛福部長陳時中認為有偽陽性的問題，如果吃藥出事「誰負責？」。侯友宜今（14）日表示，篩檢量能有一定的侷限，不是解決問題的根本，新北市的篩檢量能全國最高，社區篩檢站陽性率已9成，快篩陽的民眾還要日曬雨淋辛苦排隊做PCR，判讀又要拖2、3天，就已錯最重要的黃金治療的時間，為什麼不趕快做，還要人民在生病痛苦中繼續的排隊、繼續等候。

侯友宜說，大家都非常清楚，篩檢的量能有一定的侷限，不是解決問題的根本，新北市的篩檢量能，不但是全國最高，篩檢站也最多，排擠醫事同仁去守護中重症。更重要的是，新北社區篩檢站的陽性率已經9成，試想，一個社區篩檢站陽性率已達9成，快篩陽的民眾還要面臨日曬雨淋、颳風下雨，苦苦排隊做PCR，上傳系統又是卡卡不順暢，判讀下來拖了2、3天以上，前面幾天是生病的人最痛苦的時候，你讓他排隊、等判讀，高峰期都即將過去，抗病毒的藥最重要是前5天，所以我們應該像總統說的，快速安撫民眾的心理，及時給予收治。

侯友宜強調，為什麼說快篩陽等同確診，就是可以減少整個程序，讓民眾經過醫生的診療，若需要給藥，就快速給藥，這才是現階段一刻都不能等待的最好方式。

對於陳時中稱若是沒有確診的人因此被隔離，是行政上處分過當，侯友宜回應，就是希望中央能夠調整步伐，準備所有的配套措施，包括法令的解釋。5月12號已經推出3類人快篩陽視同確診，這3類也有偽陽性，擴及到一般的民眾也是有偽陽性，既然這3類都能做，為什麼不把一般對象也比照這3類，採用同樣方法，還要人民在生病痛苦當中，在那邊繼續的排隊、繼續等候。

侯友宜抱怨，他是第一線的作戰指揮官，每天與民眾站在一起，都會接到民眾需要改變的聲音，光一個法傳系統，一個Trace系統，講了3個禮拜，法傳系統還是卡卡的，沒有辦法解決，還有很多收不到居隔書的，也都是問題所在，希望中央能夠解決，誠懇希望中央聽進去。所以為什麼說要快篩陽視同確診，民眾極需要快速的安撫心理與及時給予醫療診治，也就是這個因素。