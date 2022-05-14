中正預校林姓上兵負責所屬大隊學生獎懲紀錄整理業務，但因為缺錢花用，動上歪腦筋，以900元到2900元不等的價格，販賣榮譽假或幫忙抵銷罰勤、留讀，共賺得7700元贓款，校方接獲舉報後將林姓上兵依法送辦，高雄地院認為林男犯後有悔意，依偽造文書罪判1年徒刑，緩刑3年，但須向公庫支付5萬元，可上訴。

判決指出，林男是中正預校學生第一大隊人事行政管理上兵，負責整理大隊學生獎懲紀錄整理、營舍修繕等業務，林男因為缺錢花用，竟在2019年4月利用職務之便，請同袍陳男代為詢問其他學生是否花錢買榮譽假或消除罰勤、留讀。

陳男詢問其他同學後，康姓同學以1800元的價格替自己及王姓同學購買抵銷懲罰假1支、榮譽假1支，詹姓、劉姓同學則各花1500元買抵銷懲勤8小時、榮譽假8小時，另名劉姓同學則以2900元的價格買到抵銷罰勤16小時，陳男向同學收錢後轉交給林男，再由林男替同學們竄改獎懲紀錄，林男共獲取不法所得7700元。

有同學看不下去，認為軍紀蒙羞，向該大隊輔導長檢舉，才爆出此案。雄檢偵查時，林男坦承收錢辦事，涉案同學也坦承花錢買假或抵消罰勤及留讀紀錄。但檢方認定林男負責的業務沒有所謂的「法定職務權限」，因此不適用貪污治罪條例，最後依偽造文書罪將林男起訴。

高雄地院審理時，法官認為林男是因一時失慮，偶罹刑章，事後也坦承犯行，經本件偵審程序及科刑宣告的教訓後，應知警惕而無再犯之虞，因此依偽造文書罪判林男徒刑1年，緩刑3年，但須向公庫支付5萬元，全案仍可上訴。