唾液快篩超夯民眾搶購 小七開賣1小時銷售近8成 13:382022/05/14 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超商銷售唾液快篩(圖／統一超商提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7-ELEVEN與康是美今日開賣福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑，開賣短短1個小時，就銷售近8成。 7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自今上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。 康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。 草莓網開賣62元快篩試劑「秒殺」 3萬組銷售一空 跨境電商開賣快篩試劑 平均一劑62元 #開賣 #福吉美 #唾液 #家用 #抗原 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳雙全捐一月薪資所得 購買快篩劑口罩守護澎縣幼童 11:182022/05/13 生活 跨境代購快篩買氣夯 PChome比比昂搶商機 20:402022/05/13 財經 全聯開賣這款快篩試劑2大品牌供選 價錢、數量曝光 14:302022/05/13 財經 快篩陽視同確診新制上路 亂糟糟 04:102022/05/13 生活新聞 質疑快篩採購預算遭嗆不實消息 高金素梅秀鐵證轟：陳時中打臉自己 07:252022/05/14 政治 快篩陽即確診「判定管道＋1」 終極版8QA一次看 07:502022/05/14 生活 學校快不夠篩 教長：備戰存糧拒普發 04:102022/05/13 生活新聞 八大通路快篩開賣銷售率約7成 北北基桃尚有46萬劑可買 14:282022/05/13 生活 快篩試劑難求議員響應愛接力 提供急需民眾救急 11:412022/05/14 生活 疫情大爆發快篩試劑大缺 消基會：開放合法進口供民間自購 13:152022/05/13 生活 網羨美國免費領快篩試劑 她曝真實現況「沒看過比台灣便宜」 11:272022/05/13 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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