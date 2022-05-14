彰化二林鎮清晨大雨，二溪路發生賓士自撞電線桿車禍，22歲張姓駕駛載著21歲高姓友人，衝向電線桿後失控冒出紅色火光，路口監視器影片曝光，賓士翻落排水溝倒栽，車禍現場慘不忍睹，電線桿被撞飛，賓士粉碎，張男多處骨折，高男被摔出車門，壓在車底，當場不治身亡。

根據路口監視器畫面可見，該賓士疑似在轉彎時失控打滑，撞上電線桿及燈桿基座後2度爆炸起火，附近的交通號誌也因此炸出火花，畫面相當驚悚。

轎車自撞電線桿，電線桿被拔起，轎車倒栽水溝，1死1重傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

轎車自撞電線桿，電線桿被拔起，轎車倒栽水溝，1死1重傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

轎車自撞電線桿，電線桿被拔起，轎車倒栽水溝，1死1重傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

轎車自撞電線桿，電線桿被拔起，轎車倒栽水溝，1死1重傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

警方調查，車禍發生在今天清晨5時27分許，張男駕駛賓士，從二溪路北往南方向行駛，疑似天雨路滑自撞，衝擊力道相當猛烈，電線桿整根被拔起還2度爆炸，張男摔飛到馬路中間，路樹倒了一地，賓士整個翻飛、倒栽水溝、車體變形，高男還被壓在車底，消防隊員動用破壞器材，才將在賓士內的張男救出緊急送二林基督教醫院搶救，而高男抬出來時，已無生命跡象，後續將抽血檢驗張男是否為酒駕。

事故發生，消防局後調派二林、芳苑及漢寶3分隊前往救援，動用破壞器材和怪手，才將兩人救出，張男全身骨折，有生命危險，還在搶救中，高男傷重不治。整起車禍肇事原因，有待進一步調查釐清。

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