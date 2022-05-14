資策會產業情報研究所（MIC）調查2021年零售電商消費者行為，發現高達九成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，超越實體零售網購通路（35%）與第三方外送平台（28%）等，有八成消費者常用的網購平台數量集中在3個內，反映出平台黏著度的重要性。針對綜合型電商，消費者常用前五大B2C平台，依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%），其中，女性對平台的偏好高度集中於蝦皮24h（65%）與momo（60%），男性則集中於momo（58%）、蝦皮24h（57%）與PChome 24h購物（51%），其中男性對PChome 24h的高度偏好主要與3C及家電購物有關。

根據資策會MIC調查，92%消費者有行動購物習慣，最大宗消費者愛用的網購平台App為蝦皮購物（64%），其次依序為momo購物（40%）、PChome 24h購物（27%）、Yahoo購物中心（14%）與PChome商店街（11%），而全年齡皆最常使用蝦皮購物App，特別是18~25歲族群高達八成，26~55歲也有近七成的比例。針對第二常用App，除了18~25歲族群，其他年齡層皆為momo購物，而18~25歲使用momo比例較其他年齡層低一成以上。另外，可觀察到Yahoo購物中心、Yahoo奇摩拍賣的使用偏好與年齡呈正相關。

除此之外，女性使用蝦皮購物App比例（70%）明顯超越男性（59%），而男性較女性更常用PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心，以及露天拍賣。資策會MIC產業分析師陳冠文表示，未來電商勝出關鍵除了掌握不同族群使用偏好，仍得回歸六大原則，包含：品牌品項獨家性、良好逛店體驗，如介面設計與搜尋精準度、便利快速的結帳流程、符合消費者預期的物流配送穩定度、商品庫存充足度，以及有感的促銷手法。

觀測臺灣消費者在境外平台的購物行為，資策會MIC表示，2021年前五名依序為淘寶／天貓（19%）、日本樂天（8.4%）、美國Amazon（6.6%）、日本Amazon（5.9%）與美國iHerb（4.9%），第一名的比例未達二成，其他境外平台更未達一成，產業分析師陳冠文表示，除了疫情對於海空運的影響，此結果也反映出多數消費者已能在國內平台購買需要的國外商品，或有其他海外代購管道，不一定需要使用境外平台。