監察院日前兩度就曲棍球協會詐領補助款案，彈劾承辦檢察官陳隆翔，被質疑監察權侵犯檢察權，連兩任檢察總長都站上火線力挺陳隆翔。由於提案監委高涌誠等，13日舉行記者會化解外界質疑，陳隆翔14日再度發出三點聲明反擊，指稱「高委員曲解法律及不顧程序正義的功力令人瞠目結舌」。

陳隆翔指出，高涌誠說第一次通過的彈劾案文與調查報告會有落差的原因，是因為上一屆監委有不同意見所致。事實上，第一次通過的彈劾案其實經過了兩次彈劾審查會才以低票數通過。換言之，在原先的彈劾審查會中，多數監委否決了高的提案，而高把原提案刪減後，第二次彈劾審查會才通過彈劾，「這不是一案重提的話，什麼才是一案重提？」

陳隆翔說，懲戒法院的確定判決，是指縱使提出彈劾案後，有所謂的新事實、新證據，依照《監察法》監察院必須由提案委員外的監察委員9人以上審查及決定成立後，才能以監察院名義提出給法院併案，而不是由個別監察委員可以用調查報告的方式恣意追加，所以後續加碼調查報告才會被懲戒法院不受理，懲戒法院質疑是高涌誠的程序不正義，高應該看清楚彈劾文及懲戒法院的判決理由。

最後陳隆翔直指政治追殺一說，表示依照先前公開的約詢譯文，高涌誠曾他說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」，這段譯文內容連高自己在懲戒法院時並不敢否認，所以懲戒法院才沒有當庭勘驗，何況高自己也曾向表示願公開約詢錄音，「這段追殺陳檢察官的經過，高委員你是忘記了還是害怕想起來呢？」