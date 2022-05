半島電視台記者阿克萊遭擊斃引發譁然,今天葬禮爆發警民衝突,以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍,現場一片混亂,之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城,悲憤不已。

路透社報導,數十名巴勒斯坦人當時圍著阿克萊(Shireen Abu Akleh)的靈柩開始走向醫院大門,有些人手持巴勒斯坦旗幟並高呼「我們會用靈魂和血贖回妳」。

以色列警察穿過院門衝向人群,甚至持警棍毆打一些抬棺者或踢他們,顯然意圖阻止他們步行,強迫他們以車載運靈柩。美國有線電視新聞網(CNN)記者報導,警方還動用了閃光彈和催淚瓦斯。

抬棺人員一度被逼到牆邊,差點讓靈柩掉到地上。衝突景象僅持續幾分鐘,但已讓巴勒斯坦人對於阿克萊遇害事件更加火大。巴勒斯坦裔美籍的半島電視台(Al Jazeera)記者阿克萊事件,恐導致以巴3月以來的衝突緊張升溫。

阿克萊採訪巴勒斯坦事務和中東新聞已有超過20年經驗,本月11日在約旦河西岸(West Bank)報導以色列突襲新聞時遭擊斃。

巴勒斯坦有關當局歸咎以軍暗殺;以色列政府起初表示可能是巴勒斯坦開火造成,但官方後來也說無法排除以軍開槍的可能性,宣稱可能是以軍反擊時不慎打中她。

以色列警方表示,醫院外的一群巴勒斯坦人聚眾鬧事,開始對警察丟石頭,「警方被迫採取行動」。

美國白宮發言人莎琪(Jen Psaki)告訴媒體,現場衝突畫面令人不安,美方將在阿克萊葬禮後與以巴當局保持密切聯繫。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)說:「每個家庭都應該能以有尊嚴和不受阻礙的方式,讓他們的親人安息。」

埃及、卡達及半島電視台譴責以色列警方的行為。聯合國秘書長副發言人哈克(Farhan Haq)說,現場畫面「非常令人震驚」;歐洲聯盟也表示震驚。

以色列警察介入幾分鐘後,阿克萊的靈柩被放置在一輛車上送往耶路撒冷舊城(Old City)聖母領報主教座堂(Cathedral of the Annunciation of the Virgin),葬禮在那裡和平進行。

聯合國安全理事會(U.N. Security Council)15個理事國今天一致同意發出聲明,強烈譴責殺害阿克萊事件,並要求「立即徹底進行透明且公平公正的調查」。(譯者:盧映孜/核稿:曾依璇)1110514