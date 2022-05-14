今天在NBA場上塞爾提克以108：95戰勝公鹿將戰線延長至第7戰，而在末節公鹿主場外卻發生重大意外，傳出陣陣槍響，根據《紐約郵報》的消息透露，有3人遭到槍擊，其中包含1名16歲少女、1名29歲女子和1名30歲男子，而目前已逮到了一名嫌疑犯。

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

公鹿今天在主場迎戰塞爾提克，以季後賽第二輪的可看性球迷自然不會少，而在比賽還剩幾分鐘時塞爾提克拉開分差，導致有部分球迷先行離場，沒想到這時球館(Fiserv Forum)外卻傳來槍響，震驚了許多人，後來據報導有1名16歲少女、1名29歲女子和1名30歲男子遇難。

Three people were shot near Deer District outside Fiserv Forum near the conclusion of Friday's Game 6 between the Bucks and Celtics.



Police said a 29-year-old man is in custody. https://t.co/xrOw8C2oPx — ESPN (@espn) May 14, 2022

另據《密爾瓦基哨兵報》透露，其中2人生命跡象穩定，目前警方已經逮捕一名嫌疑人，事件仍在調查當中，從外國媒體發出的影片中可看到大批球迷快速竄逃，非常驚慌，可見當下情形有多嚇人，而除場內球迷，場外也聚集了約1萬多人來為公鹿加油，加上提早離場的人數量非常可觀。