陳芳語為「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」宣傳造勢。（Hit Fm聯播網提供）

「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」將於5月28日在台北小巨蛋登場，由於近來疫情嚴竣，全台5月大型音樂活動陸續宣布延期，小巨蛋也僅剩hito頒獎典禮，且屆時將開放1萬名觀眾免費進場，活動不僅暫定照常舉行，更線上舉辦最後一波索票活動，由剛認愛樂團「血肉果汁機」鼓手彥文的陳芳語，以及「耐玩DJ」Bryan在Hit Fm聯播網臉書粉絲專頁開直播撒票。

hito頒獎典禮最後一波出席歌手名單今同步釋出，包括陳芳語、HUR、icyball冰球樂團、PINK FUN、黃霆睿、小賴賴晏駒、艾薇、柏霖、涂善存、影子計劃Shadow Project、魏如昀及鶴The Crane共12組歌手加入陣容；以〈愛你〉暴紅發跡的陳芳語，今年出道邁入第10年，她在「耐玩DJ」Bryan節目中透露自己與hito流行音樂獎有密不可分連結，包括她第1次出席頒獎典禮、第1次登上台北小巨蛋唱歌都是在hito流行音樂獎，永遠不會忘記首次踏上小巨蛋表演的深刻記憶。

轉眼過了10年，陳芳語今年將再次出席hito流行音樂獎頒獎典禮，「耐玩DJ」Bryan詢問〈愛你〉這首歌對她而言是什麼樣的存在？陳芳語表示自己當時才16歲，中文不是很流利，面對感情這塊也很陌生，因此對歌詞沒有太大共鳴，只是照著歌詞唱而已，但就這樣歷經1年、5年到現在10年，每一次唱都有不同階段的感受跟領悟，也更能用心體會歌詞所傳遞的訊息；今年出道第10年，她提前分享將在5月20日這天公開十周年版本的〈愛你〉，邀歌迷聆聽這10年蛻變的陳芳語。至於新版本的〈愛你〉能否在5月28日的hito流行音樂獎頒獎典禮上聽到？陳芳語賣關子表示「請大家拭目以待」。