27歲女星貝依霖2016年參加大陸節目《Hello女神》走紅，被大陸網友封為新一代女神，有著一雙靈巧大眼和甜美五官，並不吝在網上分享辣照，秀出性感身材。最近她跟上潮流拍了自己的限量寫真NFT，她透露第一階段挑出了300張照片，因為知道可以永續保留，所以更加用心，她也透露拍照時在海邊真空露出，被一旁的釣魚叔叔看光，對方全程目睹，嚇得目瞪口呆。

貝依霖2018年曾上杜汶澤所開的頻道「杜汶澤喱騷」，被封為「澤女郎」，以跳鋼管舞出名，隔年她在IG玩粉絲問答，坦言不抗拒整容，不論男女都有讓自己變得更好的權利，只要整的好看就好，她也透露感情經驗，沒想到私下的她原本非常純情，和初戀分手後還愛了對方5年，還有另一任男友也糾纏了幾年，但近幾年經驗多就麻痺了，「現在我一星期就可以走出陰影」。

早年貝依霖受訪時被問是否被富二代追求過？她回應每星期都有人送花、食物，但沒有人私訊邀她去飯局，她承認追求者多，「說沒有就是說假話了，但希望把重心放在工作上，大陸的事業剛剛開始，有另一半就要花時間照顧他的感受，就會覺得很麻煩」。

據《東網》報導，最近貝依霖推出寫真NFT，她表示造型大部分都是考量粉絲喜歡的，因為理論是可以永續保留，所以很用心拍攝跟挑照片，為此不僅節食還加強運動鍛鍊，幸好只瘦身體沒瘦到胸部，她更透露有一幕是在海邊拍攝，必須真空上陣，有位釣魚叔叔目睹了全程，笑說：「團隊指釣魚叔叔看得目瞪口呆了」。