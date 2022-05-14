本土疫情嚴峻，確診人數每日飆增，教育部13日召開大專校院防疫長會議，針對即將在月底舉辦的個人申請第二階段指定項目甄試，教育部授權各學系，如試務人員具感染風險人數達一定比例，或預計參加面試的考生具感染風險人數達5％，可取消面試，並改由學測及書審成績來決定是否錄取。

針對大專校院管理方面，教育部於昨日會議做出諸多決議，除了個人申請面試等二階段考試可以書審等方式來錄取考生，也讓各校因應疫情調整授課模式，即學校預估照護或隔離宿舍量能不足以安置校園確診個案，可採遠距教學至學期末，無須報部。

由於教育部放寬各校可採遠距教學到學期末，教育部強調，持續鼓勵確診生等返家進行居家照護，將提供返鄉全額交通補助。另外，學校若整備安置確診學生的照護宿舍，每床也從補助新台幣1萬元增至2萬元。

教育部說明，學校整備照護宿舍補助方面，從過去的每床1萬元補助增至每床新台幣2萬元，以利學校用於增聘衛保人員或發給照護工作人員津貼、環境清消、感染廢棄物清運、建置遠距醫療看診等所需開支。

至於確診輕症學生安置上，教育部提到，則安置校外旅館。入住校外宿舍的居家照護學生，於自主健康管理7天期間，仍須有基本監管機制（因視同學校宿舍延伸則應屬學校管理權責範疇），避免學生在7天期間失聯。校外宿舍整備為照護宿舍同樣可納入每床新台幣2萬元的補助範圍。